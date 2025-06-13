Названа сумма, которую Украина получила за счет российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале проинформировал, что бюджет страны в пятый раз пополнился за счет российских активов. В нынешний раз Киев получил €1 млрд.

Министр написал, что Украина получает финансовую помощь в рамках инициативы ERA. Очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС за счет продажи российских активов будет направлен в бюджет страны. Правительство намерено выделить данные деньги для решения актуальных проблем. По данным Шмыгаля, всего Киев получил €7 млрд.

«Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ», — пояснил в телеграм-канале украинский министр Шмыгаль.

Министр Шмыгаль поблагодарил киевских партнеров за последовательную и постоянную поддержку. По его мнению, Россия должна оказывать материальную помощь Украине за причиненные убытки. Политик выразил мнение, что объединившись вместе с партнерами Киев добьется желаемого.

Ранее сообщалось, что срок следствия по делу фабрики «Рошен» бывшего украинского президента Порошенко* в Липецке продлен до 13 сентября.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.