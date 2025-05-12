Названа сумма, которую выделят для строительства молодежного центра в Петрозаводске

По информации издания, аукцион на капремонт помещений здания на проспекте Александра Невского, 58 объявил Карельский региональный центр молодежи. На территории намерены построить молодежный центр. На реализацию проекта могут выделить 45,6 млн руб.

В объявлении указано требование — потенциальный заказчик не должен входить в реестр недобросовестных поставщиков. Проект реализуют в рамках программы «Регион для молодых». Заказчик просит, чтобы все работы были выполнены до 1 ноября. Предложить свои услуги вправе только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подача заявок открыта до 15 мая. Итоги тендера будут подведены 16 мая.

Ранее сообщалось, что в Уфе на аукцион выставлены старинные особняки города.