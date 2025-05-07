В Уфе на аукцион выставлены старинные особняки города

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы проинформировало, что на аукцион выставили семь исторических зданий, сообщил mkset.ru.

По информации издания, аукцион назначен на 11 июня. Большинство выставленных зданий расположены в главной исторической артерии Уфы. Инвесторы могут преобразить старинные особняки. Победитель аукциона обязуется на протяжении трех лет провести комплексную реставрацию здания. Важное условие — не нарушить исторический облик, при этом сделать его удобным для пользования с учетом современных потребностей горожан.

По данным издания, после завершения работ инвестор вправе использовать здания по своему усмотрению. Арендная плата составит 1 руб. за 1 кв. м. По завершении реставрационных работ требуется оформить акт приемки.

По информации издания, на аукцион выставлены объекты культурного наследия: дом Михайлова-Васильева (цена лота — около 1 млн руб.), дом Чубуковых (более 2 млн руб.), западный и восточный дом усадьбы Сперанских (более 1,5 млн руб. и более 2,5 млн руб.), дом Тюниных (более 2,5 млн руб.), дом усадьбы Борисовых (западный дом — более 2,5 млн руб. и восточный — более 1,5 млн руб.).

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