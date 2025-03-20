Названа сумма штрафов за «склонение» к аборту в Красноярском крае

В четверг, 20 марта, депутаты заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за «склонение» женщин к аборту, сообщил prmira.ru.

По данным издания, закон на рассмотрение депутатов внесла прокуратура. Он прошел несколько этапов голосования. Во время первого чтения депутаты единогласно поддержали законопроект. Авторы инициативы пояснили, что такое «склонение» к аборту — психологическое давление, которое оказывают на женщину, — может проявляться в виде уговоров, подкупа, шантажа, использования служебного положения, обмана, убеждений.

По данным издания, депутаты согласовали размеры штрафов. Так, физические лица будут обязаны выплатить 3–5 тыс. руб., юридические — 100–200 тыс. руб., должностные — 25–50 тыс. руб.

«Такое регулирование станет сдерживающим фактором к совершению действий по склонению женщин к искусственному прерыванию беременности при отсутствии медицинских показаний», — добавили авторы проекта.

По данным издания, медицинские показатели остаются значимым фактором при решении женщины прервать беременность. В таком случае говорить о склонении нельзя. Местные жители активно комментируют нововведение в соцсетях. Согласно анализу «ПМ», большинство уверено, что женщины решаются на аборты не из-за давления со стороны других людей. По информации краевого Минздрава, около 1,7 тыс. беременных отказались от намерения сделать аборт после консультации с врачом. Данные актуальны для 2023 года.

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