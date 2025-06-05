Названо число возвращенных с Украины жителей курского приграничья

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн представил депутатам областной думы отчет о работе правительства региона за полгода его пребывания в должности. В ходе мероприятия глава проинформировал, что с территории Украины в РФ были возвращены свыше тысячи жителей приграничья. Трансляция велась на странице врио губернатора во «ВКонтакте».

Во время представления отчета губернатор сообщил, что с территории Украины был возвращен 1061 житель приграничья Курской области. Глава напомнил, что ВСУ вторглись на российскую территорию в августе 2024 года. На данный момент установить информацию о всех жителях, которые считаются пропавшими, не удалось.

«К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В ходе мероприятия губернатор проинформировал также о проблемах региона, которые местное правительство решает. Хинштейн также поделился планами на работу в ближайшее время. В комментариях под трансляцией жители написали темы, которые, по их мнению, требуют первоочередного внимания.

Ранее сообщалось, что появились новые подробности уголовного дела в отношении экс-главы Курской области.