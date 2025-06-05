Появились новые подробности уголовного дела в отношении экс-главы Курской области

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов и его помощник Алексей Дедов причастны к растрате более 1 млрд руб., выделенных на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничной службы России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что обвинение Смирнову и Дедову предъявлено по ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Оба фигуранта были задержаны и в настоящее время содержатся под стражей.

Помимо них в деле фигурируют бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его экс-помощник Игорь Грабин, находящийся в Москве, и экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, также арестованный по подозрению в растрате государственных средств.

Кроме того, в деле появились и новые имена, среди которых бывший генеральный директор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков, который дал показания, но позже был объявлен в розыск и этапирован в Москву.

Также в списке обвиняемых — бывшая сотрудница Лукина Снежана Мартьянова и глава строительной фирмы «Сиэми» Виталий Синьговский, находящиеся под стражей.

Общий ущерб бюджету региона оценивается в более чем 1 млрд руб. По данным следствия, организованная группировка под руководством Смирнова и Дедова систематически похищала государственные средства. В случае признания их вины, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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