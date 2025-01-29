Названо количество молодоженов из Кузбасса, которые выбрали первую «красивую» дату 2025 года

Издание отметило, что некоторые молодожены предпочитают скреплять свои узы в особенные дни, когда в дате совпадают некоторые числа. Первой такой датой в 2025 году стало 25 января. Кроме того, в этот субботний день Татьяны праздновали именины, а студенты — свой профессиональный праздник.

Сибдепо сообщил, что в нынешнем году красивыми датами считаются следующие дни: 2, 5 и 25 февраля, а также 2, 5 и 25 мая. В нынешнем году фиксируется обилие пятерок в датах.

В первую красивую январскую дату супругами стали 185 пар. В региональном ЗАГСе отметили, что в этот день свадьбу играли многие студенты. К ним сотрудники организации обратились с призывом беречь свои чувства, несмотря на трудности студенческой жизни.

«Поздравляем молодоженов с днем бракосочетания! Пусть ваша любовь растет и крепнет с каждым днем, а поддержка и взаимопонимание всегда будут вашими верными спутниками», — указано в телеграм-канале ЗАГСа.

Ранее таролог Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем может закончиться свадьба 19-летней дочери Волочковой.