Названо состояние дворника, на которого упала ледяная глыба в Петрозаводске

Дворника из Петрозаводска, на которого упала ледяная глыба, перевели на амбулаторное лечение, сообщил karelinform.ru.

Издание отметило, что сообщение о госпитализации мужчины появилось в телеграм-каналах в субботу, 18 января. По их данным, дворник находился на территории возле двухэтажного дома, расположенного по ул. Л. Чайкиной. На него упала ледяная глыба. Мужчину увезли в больницу с места происшествия.

Издание обратилось за комментариями к специалистам регионального Минздрава. В ведомстве сообщили, что мужчина не получил серьезных повреждений. Его осмотрели квалифицированные специалисты и оказали первую помощь. По состоянию на 21 января пациент переведен на амбулаторное лечение.

Издание также ссылается на данные пресс-службы СКР, согласно которым глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. Сотрудникам предстоит выяснить причины, по которым глыбы льда не были своевременно убраны с крыши. Полученные данные необходимо оформить в виде отчета.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей активно комментировали гибель женщины в Петрозаводске, на которую на крыльце школы упала снежная наледь.