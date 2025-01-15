«Нужно Рен ТВ и к Малахову»: в соцсетях комментируют гибель женщины в Петрозаводске

Пользователи соцсетей активно комментируют гибель женщины в Петрозаводске, на которую с крыши здания учебного заведения упала снежная наледь, сообщил karelinform.ru.

Издание изучило комментарии в соцсетях. Часть подписчиков обеспокоена, что трагедия произошла на территории школьного двора. Люди напоминают, что из здания могли выходить дети. Они соболезнуют родным погибшей женщины, но призывают обратить внимание на крышу учебного заведения.

«Это же школа, там не только работают взрослые люди, но и учатся дети! Это могло произойти с ребенком!» — написал пользователь соцсети.

Часть комментаторов считает, что истории необходимо придать огласке. Люди уверены, что важно привлечь к ответственности всех, кто виновен в трагедии. Подписчики также отмечают, что местное правительство должно решать проблемы граждан. Однако люди вынуждены сталкиваться с крысами в подъездах, нечищенными крышами и дефицитом городского транспорта.

«Нужно Рен ТВ. Потом к Малахову освятит ситуацию, меры приняты, человек погиб в мирное время. Господи, посадите вы не человека, а коллектив, который несет ответственность. Иначе не изменится ничего», — высказал мнение еще один подписчик.

По данным издания, многие подписчики выражали слова соболезнования родным погибшей женщины. В СУ СК России по Республике Карелия сообщили, что точная причина гибели 55-летней женщины будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Трагедия произошла 14 января. Показания дали сотрудники школьного учреждения и очевидцы.

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