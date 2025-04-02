Названы недостатки выбора государственной компании для уборки мусора

По данным издания, в некоторых российских регионах регоператор — это государственная компания. Подобная практика применяется в Белгородской области. В 2018 году в регионе начало функционировать общество с ограниченной ответственностью. Все вопросы, связанные с мусором, решают чиновники областного правительства.

По информации издания, регоператор в Белгородской области лишь контролирует работу. Он не занимается вывозом мусора. Для этого заключают договоры с компаниями-подрядчиками. Регоператор принимает заявки, обсуждает проблемы с региональными властями. Горожане неоднозначно оценивают такой подход к уборке мусора.

«Работу оператора лично я оцениваю отрицательно. Во властной структуре есть свои плюсы — та же закупка техники, например, когда у нас власти купили за средства областного бюджета 100 единиц машин и передали ее в пользование подрядчикам. Наверное, для частной компании такие объемы невозможны. Но при этом возникают всяческие проблемы, связанные с распределением бюджетных средств», — рассказал корреспонденту 56orb.ru Евгений Грицков, главный редактор онлайн-издания Бел.Ру.

Евгений Грицков отметил, что жители региона преимущественно жалуются на нарушение графиков вывоза мусора и стихийные свалки. Регоператор разрывает договор с подрядчиками, которые не выполняют свои обязательства. Часто вопросы решают в суде. Спрос на услуги большой. Многие компании хотят начать сотрудничество.

Ранее сообщалось, что более 100 случаев сброса мусора из машин выявили с помощью видеокамер в Подмосковье за месяц.