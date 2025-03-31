Более 100 случаев сброса мусора из машин выявили с помощью видеокамер в Подмосковье за месяц
В Подмосковье за март зафиксировали 145 случаев сброса мусора из автомобилей
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за месяц с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион» было выявлено 145 случаев сброса мусора из автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Из общего числа зафиксированных нарушений в 21 случае жители выбросили строительный и крупногабаритный мусор. Общая сумма выписанных штрафов составила 960 тыс. руб.
Наибольшее число нарушений было выявлено в Истре, Орехово-Зуево и Богородском округе — 33, 27 и 17 соответственно.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо разъяснить жителям области, как правильно утилизировать крупногабаритный мусор.