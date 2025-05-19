Названы новые правила предполетного досмотра в аэропорту Кемерово

Официальный телеграм-канал Международного аэропорта Кемерово им. А. А. Леонова опубликовал инструкцию, как для более быстрой процедуры подготовиться к досмотру вещей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации телеграм-канала, в первую очередь необходимо подготовить для досмотра документы: паспорт и посадочный талон. Согласно новым правилам, проходить в верхней одежде теперь нельзя. Куртки, пиджаки и шарфы требуется положить на ленту интроскопа. Заранее рекомендовано выложить из карманов все предметы, в том числе монеты, ключи, зажигалки. Подобные мелочи выкладывают в специально подготовленный контейнер.

По данным канала, все электронные устройства специалисты проверяют, поэтому гаджеты необходимо включить. Их также кладут в отдельный контейнер. Проверке подлежат планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки. Сотрудник также наделен правом попросить снять ремень и обувь любых размеров.

«Обувь и ремень — снимать не требуется, если высота каблука менее 2,5 см, толщина подошвы менее 1 см, ширина ремня менее 4 см, а толщина менее 0,5 см», — указано в сообщении канала.

По данным канала, нововведения вступили в силу с 1 марта. Пассажирам рекомендовано заблаговременно приезжать в аэропорт, чтобы пройти досмотр и не создавать очередь. В ведомстве также обратились с просьбой — строго выполнять все просьбы сотрудников аэропортов, чтобы ускорить процесс.

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