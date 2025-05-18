Пассажирский самолет Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург запросил экстренную посадку

Пассажирский самолет компании Red Wings, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в областную столицу Урала, запросил экстренное приземление в Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».

По сообщению канала, одному из пассажиров рейса 3036 Red Wings стало плохо, в связи с чем экипаж принял решение о преждевременной и экстренной посадке в Сочи. Судно успешно село в аэропорту южного города, а «захворавшего» мужчину забрала скорая помощь из аэропорта.

В авиакомпании Red Wings журналистам URA.RU подтвердили инцидент и посадку самолета.

«После посадки его оперативно отвезли в больницу, самолет продолжил выполнение рейса. Мы благодарим пассажиров рейса за понимание причины задержки», — отметили в компании-перевозчике.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет в ЯНАО вернулся в аэропорт вылета после начала разбега.