Пассажирский самолет Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург запросил экстренную посадку
Самолет из Египта не долетел до Екатеринбурга из-за самочувствия пассажира
Фото: [Медиасток.рф]
Пассажирский самолет компании Red Wings, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в областную столицу Урала, запросил экстренное приземление в Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
По сообщению канала, одному из пассажиров рейса 3036 Red Wings стало плохо, в связи с чем экипаж принял решение о преждевременной и экстренной посадке в Сочи. Судно успешно село в аэропорту южного города, а «захворавшего» мужчину забрала скорая помощь из аэропорта.
В авиакомпании Red Wings журналистам URA.RU подтвердили инцидент и посадку самолета.
«После посадки его оперативно отвезли в больницу, самолет продолжил выполнение рейса. Мы благодарим пассажиров рейса за понимание причины задержки», — отметили в компании-перевозчике.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет в ЯНАО вернулся в аэропорт вылета после начала разбега.