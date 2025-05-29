Названы поселки в Кемерово, которые не подключены к водоснабжению

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Лысенко рассказал, что проблема с водоснабжением двух кемеровских поселков будет решена, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Во время пресс-тура Лысенко рассказал журналистам, что в городе реализуют социальную программу «Снос». Так, многие безводные районы оборудованы колодцами. Специалисты демонтируют старые водозаборные колонки. Новые не устанавливают, потому что проводят водоснабжение.

Сергей Лысенко отметил, что безводные районы — это проблема, которую специалисты решают различными способами. Сотрудники «Кемеровоспецстроя» поставляют и монтируют оборудование, необходимое для работы водопровода. В приоритете — обеспечить водой жителей поселков Улус и Плешки.

«Также в ближайшее время должны запустить в эксплуатацию Плешки, Таврическая, Камышенская улица», — отметил Лысенко.

Спикер рассказал, что на территории всего населенного пункта изношенные участки водопроводных труб заменяют на новые и современные. В Кемерово есть 76-метровый стальной водопровод, который был введен в эксплуатацию в 1995 году. Теперь вместо него прокладывают полиэтиленовую трубу. Предполагается, что она прослужит около 50 лет.

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