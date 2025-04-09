Названы причины, почему на майские праздники стоит посетить Ростов-на-Дону
Muksun.fm: на майские праздники рекомендовано посетить Ростов-на-Дону
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В период майских праздников россиянам рекомендуют посетить Ростова-на-Дону. Город привлекает туристов урбанистическими пейзажами, культурными достопримечательностями, активными развлечениями и красивой природой, сообщил muksun.fm.
По данным издания, одним из самых популярных мест для отдыха считается парк имени Октябрьской революции. Гости могут прогуливаться, фотографироваться, кататься на аттракционах. На территории парка расположены точки, где можно вкусно перекусить. В театре «Папа Карло» показывают спектакли.
По информации издания, в Ростове-на-Дону находится современный и оборудованный пляж «Золотой берег» на реке Дон. Гости могут отдохнуть у воды. При желании можно покататься на катамаране. Добраться до пляжа удобно на общественном транспорте. На его территории есть специальные зоны, где разрешено жарить шашлык.
По данным издания, в начале мая ожидается фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном». Гости смогут участвовать в мастер-классах и различных конкурсах. Кроме того, ожидаются театрализованные представления.
«Тайская спа-деревня Baunty — это место, где можно окунуться в атмосферу настоящего Таиланда, не покидая Ростова-на-Дону. Интерьер выполнен в экзотическом стиле с водопадами, ручьями и ароматами тропиков», — сообщил Muksun.fm.
По информации издания, вблизи населенного пункта есть много мест для приятного отдыха. Например, в 20 км находится загородный комплекс «Родник».
Ранее стало известно число забронированных номеров в нижегородских отелях на майские праздники.