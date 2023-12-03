Названы регионы, в которых в 2023 году увеличат финансирование развития газовых заправок

В воскресенье, 3 декабря, на правительственном портале появился текст распоряжения, согласно которому семи регионам РФ правительство выделит деньги для финансирования развития газовых заправок.

Некоторых регионов ранее в перечне не было. Теперь Кемеровская, Самарская, Омская, Свердловская и Ярославская области получат деньги для развития заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. Также в перечень вошел Севастополь. Минимальная сумма - это 23 миллиона (передадут Самарской области). Максимальная - 128,2 миллиона рублей (будут направлены Омской области).

Один регион ранее входил в списки, но правительство планировало выделить меньшую сумму. В итоге вместо 43,2 миллиона рублей в республику Татарстан будет направлено 60 миллионов.

В пресс-релизе рассказано, почему правительство так заинтересовано в развитии данной отрасли.

«Ряд регионов получит финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа – одного из самых экологичных видов топлива, позволяющего значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 300 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.», - сообщается на праивтесльвтенном сайте

Полученные средства регионы обязаны направить для строительства заправок, которые будут обслуживать любой транспорт: легковые частные авто и автобусы, грузовой транспорт и коммунальная техника.