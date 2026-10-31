Эксперт рассказал, когда покупка квартиры под аренду выгодна в 2026 году

Эксперт Зубик: ремонт, мебель и простои съедают доходность квартиры для аренды

Экономика

Покупка квартиры для сдачи в аренду в 2026 году может принести доход, если заранее учесть все расходы и перспективы перепродажи объекта. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

По словам эксперта, при расчете доходности необходимо учитывать не только арендную плату, но и затраты на ремонт, мебель, технику, содержание жилья и возможные периоды без арендаторов. Кроме того, высокая доходность не всегда означает, что квартиру будет легко продать.

При выборе объекта для сдачи важны расположение, транспортная доступность, планировка и спрос. Зубик также посоветовал оценивать конкуренцию в жилом комплексе: большое количество похожих квартир заставляет владельцев уделять больше внимания состоянию и оснащению жилья.

Специалист напомнил, что такая инвестиция требует постоянного участия собственника — от подготовки квартиры до контроля ее состояния. По его оценке, инвесторам стоит ориентироваться не на доходность на бумаге, а на реальный денежный поток и потенциал роста стоимости недвижимости.

Ранее стало известно, что средняя скидка на первичное жилье в столице достигла 7%.

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