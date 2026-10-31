РЖД введут новый сбор за возврат билетов на поезда с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года РЖД введут новую систему сборов за возврат билетов на поезда дальнего следования. Размер удержания составит от 1% до 10% тарифа в зависимости от того, сколько времени остается до отправления, следует из материалов компании, изученных РИА Новости .

При возврате билета за 45 суток и более сбор составит 1%, за 30–44 дня — 3%, за 10–29 дней — 5%. Если до отправления останется девять суток или меньше, пассажиру придется заплатить 10% тарифа.

До 30 ноября включительно продолжит действовать прежний фиксированный сбор — 3,7 рубля. Новая шкала будет распространяться только на билеты, приобретенные начиная с 1 декабря 2026 года.

В РЖД рассчитывают, что изменение правил сократит число массовых возвратов непосредственно перед отправлением и позволит повторно продавать освободившиеся места. По данным компании, в 2025 году пассажиры вернули более 25 млн билетов — около 23% от общего количества перевозок. При этом повторно удалось продать лишь 39% возвращенных проездных документов.

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