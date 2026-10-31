Лисовец назвал самые актуальные варианты верхней одежды на зиму

Стилист Лисовец: элегантные пальто и вязаные аксессуары войдут в зимнюю моду

Общество

Этой зимой в моде останутся самые разные варианты верхней одежды — от шуб в стиле 1980-х и 2000-х до пуховиков, парок и дубленок. Об этом «Ленте.ру» рассказал стилист Владислав Лисовец.

По его словам, при выборе одежды стоит ориентироваться на собственные предпочтения и умение грамотно составить образ. Главным исключением он назвал чрезмерный оверсайз, который постепенно теряет актуальность.

Особое место в зимнем гардеробе, по мнению эксперта, займут элегантные вещи, прежде всего пальто. В тренде будут как приталенные модели, так и утепленные плащи и куртки.

Лисовец также обратил внимание на возвращение вязаных аксессуаров, связанных с интересом к традиционной эстетике и уютной одежде. Он посоветовал использовать такие детали умеренно: дополнить образ шапкой, шарфом, носками, варежками или вязаной сумкой, не перегружая его.

Ранее сообщалось, что москвичи сняли на видео красные и оранжевые дуги вокруг Солнца.

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