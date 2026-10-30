Реакция доноров: «Дом с маяком» перекрыл потерю подписок новыми донатами

Реакция доноров: «Дом с маяком» перекрыл потерю подписок новыми донатами

Общество

Учредитель и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава в интервью РБК сообщила о динамике благотворительных сборов фонда на фоне новостей о возбужденном в отношении нее уголовном деле. В первые дни после появления информации организация столкнулась с оттоком регулярных доноров, потеряв порядка 500 подписок на сумму 500 тысяч рублей. Однако публичная огласка ситуации и последовавшая волна общественной поддержки привели к привлечению новых ежемесячных отчислений на 1,3 млн рублей к концу сентября. Об этом пишет газета РБК.

Системная благотворительность остается ключевым фундаментом работы «Дома с маяком», позволяющим оказывать непрерывную паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым. На сегодняшний день на регулярные ежемесячные донаты подписаны 15,3 тысячи человек, что обеспечивает фонду стабильные поступления в размере около 13,5 млн рублей каждый месяц. Руководитель фонда подчеркнула, что корпоративные партнеры и поддерживающий бизнес также проявили солидарность: ни один из крупного пула коммерческих доноров не отказался от совместных программ поддержки.

Годовой бюджет благотворительной организации в 2025 году достиг 1,2 млрд рублей. Финансовая структура хосписа строится на диверсифицированных источниках: порядка 30% средств обеспечивают три крупных благотворителя, включая Правительство Москвы. В 2025 году коммерческий сектор в лице 441 компании перечислил институту 646 млн рублей, а частные пожертвования от 142 тысяч физических лиц составили 423 млн рублей при среднем чеке однократного доната в 782 рубля.

При этом руководство фонда обращает внимание на сохраняющийся дефицит ресурсов. Из-за высоких стандартов паллиативного ухода и масштабов оказываемой помощи организация вынуждена постоянно работать в режиме жесткой экономии, строго нормируя выдачу расходных медицинских материалов, катетеров, гастростом и средств гигиены подопечным пациентам.

Читайте также

Россияне осенью потянулись к хоррорам: что читали в октябре

Россияне осенью потянулись к хоррорам: что читали в октябре

День сурдопереводчика: где в Подмосковье учат говорить без слов

День сурдопереводчика: где в Подмосковье учат говорить без слов

Украли 14,7 млн рублей: в РФ набрала популярность схема обмана через чаты домов

Судимость больше не решает: армия расширяет список статей для заключения контракта

Судимость больше не решает: армия расширяет список статей для заключения контракта

Средняя пенсия в январе — сентябре: плюс ₽2 тыс. за год

Средняя пенсия в январе — сентябре: плюс ₽2 тыс. за год

Холод при горячих батареях: раскрыты тайные «дыры» квартир, которые забирают тепло

Холод при горячих батареях: раскрыты тайные «дыры» квартир, которые забирают тепло

Подмосковный психолог раскрыла, как кухня становится антистресс-пространством

Подмосковный психолог раскрыла, как кухня становится антистресс-пространством

Седой дятел перестает быть редкостью в Подмосковье

Седой дятел перестает быть редкостью в Подмосковье

Раннее бронирование: туры в Турцию на лето 2027 года стартуют от 123 тыс. рублей

Штурм мэрии в Марселе: чем обернулись многотысячные протесты для французов

Корейский капкан: россиянка застряла в Сеуле без паспорта и денег

Корейский капкан: россиянка застряла в Сеуле без паспорта и денег

Капиталы и компенсация ЖКУ: в Мособлдуме рассказали о поддержке 1,2 млн семей в Подмосковье

Добавьте mosregtoday.ru в избранное