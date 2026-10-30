Реакция доноров: «Дом с маяком» перекрыл потерю подписок новыми донатами

Учредитель и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава в интервью РБК сообщила о динамике благотворительных сборов фонда на фоне новостей о возбужденном в отношении нее уголовном деле. В первые дни после появления информации организация столкнулась с оттоком регулярных доноров, потеряв порядка 500 подписок на сумму 500 тысяч рублей. Однако публичная огласка ситуации и последовавшая волна общественной поддержки привели к привлечению новых ежемесячных отчислений на 1,3 млн рублей к концу сентября. Об этом пишет газета РБК .

Системная благотворительность остается ключевым фундаментом работы «Дома с маяком», позволяющим оказывать непрерывную паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым. На сегодняшний день на регулярные ежемесячные донаты подписаны 15,3 тысячи человек, что обеспечивает фонду стабильные поступления в размере около 13,5 млн рублей каждый месяц. Руководитель фонда подчеркнула, что корпоративные партнеры и поддерживающий бизнес также проявили солидарность: ни один из крупного пула коммерческих доноров не отказался от совместных программ поддержки.

Годовой бюджет благотворительной организации в 2025 году достиг 1,2 млрд рублей. Финансовая структура хосписа строится на диверсифицированных источниках: порядка 30% средств обеспечивают три крупных благотворителя, включая Правительство Москвы. В 2025 году коммерческий сектор в лице 441 компании перечислил институту 646 млн рублей, а частные пожертвования от 142 тысяч физических лиц составили 423 млн рублей при среднем чеке однократного доната в 782 рубля.

При этом руководство фонда обращает внимание на сохраняющийся дефицит ресурсов. Из-за высоких стандартов паллиативного ухода и масштабов оказываемой помощи организация вынуждена постоянно работать в режиме жесткой экономии, строго нормируя выдачу расходных медицинских материалов, катетеров, гастростом и средств гигиены подопечным пациентам.