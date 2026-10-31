Российский Красный Крест помог более 133 тыс. жителей приграничных регионов

Более 133 тыс. жителей приграничных регионов России получили помощь Российского Красного Креста (РКК) с начала 2026 года. Общая сумма поддержки превысила 96 млн рублей, сообщил ТАСС председатель организации Павел Савчук.

Помощь предоставляли жителям Курской, Воронежской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей, а также Республики Крым.

По словам Савчука, организация поддерживает людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вынужденных покинуть свои дома или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках программ РКК передает нуждающимся продукты, питьевую воду, одежду, средства гигиены, детские и школьные принадлежности, постельное белье и бытовую технику. Кроме того, семьям предоставляют денежные выплаты и ваучеры для самостоятельной покупки необходимых товаров.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать общую систему проверки данных соискателей.