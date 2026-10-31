Российский Красный Крест помог более 133 тыс. жителей приграничных регионов
Председатель Савчук: более 133 тыс. человек получили помощь РКК в 2026 году
Более 133 тыс. жителей приграничных регионов России получили помощь Российского Красного Креста (РКК) с начала 2026 года. Общая сумма поддержки превысила 96 млн рублей, сообщил ТАСС председатель организации Павел Савчук.
Помощь предоставляли жителям Курской, Воронежской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей, а также Республики Крым.
По словам Савчука, организация поддерживает людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вынужденных покинуть свои дома или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
В рамках программ РКК передает нуждающимся продукты, питьевую воду, одежду, средства гигиены, детские и школьные принадлежности, постельное белье и бытовую технику. Кроме того, семьям предоставляют денежные выплаты и ваучеры для самостоятельной покупки необходимых товаров.
Ранее сообщалось, что в России предложили создать общую систему проверки данных соискателей.