Генеральный директор государственного унитарного предприятия «Донецкая железная дорога» и депутат городского совета Харцызска Игорь Лебезнев получил смертельные ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по гражданским объектам. О трагической гибели руководителя транспортного предприятия сообщили в администрации городского округа Харцызск и подтвердили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики. Об этом информирует газета ВЗГЛЯД .

Атака украинского ударного дрона была направлена по объектам гражданской инфраструктуры. В результате детонации боеприпаса Игорь Лебезнев получил травмы, несовместимые с жизнью. Администрация города Харцызска выразила соболезнования родным и близким погибшего руководителя, отметив его вклад в обеспечение устойчивой работы железнодорожного сообщения и общественную деятельность в качестве муниципального депутата.

Донецкая железная дорога управляет ключевыми логистическими узлами и магистралями региона, обеспечивая перевозку пассажиров и грузов в условиях постоянной военной угрозы. Минтранс ДНР подтвердил статус и должность Лебезнева, подчеркнув, что атака была совершена против гражданского управленческого персонала транспортной системы.