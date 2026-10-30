Выборы в Уфе: Блогер Анастасия Балтер не прошла отбор на пост главы города

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Анастасия Балтер не получила допуск к участию в конкурсном отборе на должность главы администрации городского округа город Уфа. Причиной отклонения ее заявки стало несоответствие квалификационным требованиям, а именно отсутствие оконченного высшего образования, необходимого для замещения высших муниципальных должностей. Блогер заявила о намерении повторно претендовать на руководящие посты после получения диплома политолога. Об этом сообщает сетевое издание Газета.Ru .

В своем Telegram-канале Балтер пояснила, что рассчитывала принять участие в конкурсе на основании диплома о среднем профессиональном образовании (СПО). В настоящее время она завершает обучение на четвертом курсе факультета политологии и ожидает получение диплома о высшем образовании летом 2027 года. Экс-участница телепроекта подчеркнула, что намерена продолжать общественно-политическую карьеру, и пожелала будущему градоначальнику эффективной работы на благо жителей башкирской столицы.

Анастасия Балтер получила известность после участия в телевизионном проекте «Дом-2» в 2020 году, после чего переключилась на блогерскую и общественную деятельность. В рамках своей публичной позиции Балтер активно поддерживает проведение специальной военной операции и выступает учредителем благотворительного фонда «Богатырь», занимающегося сбором и личной доставкой гуманитарной помощи военнослужащим на передовую.

Процедура конкурса на замещение должности мэра Уфы регулируется местным законодательством и Уставом города. Конкурсная комиссия строго проверяет соответствие кандидатов профессиональным критериям, включая наличие высшего образования и соответствующего стажа муниципальной службы или работы на руководящих должностях, что исключает возможность регистрации лиц без полного высшего образования.