Соискателям хотят упростить поиск работы с помощью цифровых сервисов

Лента.ру: в России предложили создать общую систему проверки данных соискателей

Общество

В России предложили разрешить переносить подтвержденные сведения об опыте и квалификации соискателей между цифровыми платформами. Инициатива вошла в предложения к Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года, сообщает «Лента.ру».

По данным НИУ ВШЭ, цифровыми сервисами для поиска работы и подработки пользуются не менее 7,4 млн человек. Однако проверенные данные пока не всегда доступны на других площадках. Экспертные группы «Занятость» и «Образование» предложили связать существующие механизмы, чтобы соискателям и работодателям не приходилось повторять одни и те же процедуры.

Проверку сведений об образовании, опыте, квалификации и допусках предлагается проводить через государственные информационные системы. Ее результаты смогут использовать разные сервисы. При этом платформы сохранят самостоятельность и продолжат конкурировать за пользователей.

Рейтинги и отзывы останутся внутри отдельных площадок. Создавать единый балл, учитывающий историю занятости, доходы и поведение человека на разных сервисах, не планируется.

Ранее стало известно, что незрячая россиянка нашла себя в IT-профессии.

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