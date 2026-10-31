Изменение климата: Потепление расширило географию распространения клещей

Вирусолог Викулов предупредил о расширении ареала обитания клещей

Общество

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов заявил о постоянном продвижении клещей в новые регионы и расширении привычных зон их обитания. В эфире «Радио КП» эксперт призвал граждан учитывать актуальные епидемиологические риски при планировании отдыха на природе и походах с палатками. По словам специалиста, ключевыми факторами расселения паукообразных выступают глобальные климатические изменения, миграционные маршруты перелетных птиц и контакты с дикими животными. Об этом информирует «Радио Комсомольская правда».

Инфекционист подчеркнул, что ключевым драйвером изменения ареала остается удержание высоких температур и общее потепление климата, позволяющее клещам осваивать более северные территории. Дополнительными векторами переноса выступают сезонные перелеты птиц и контакты паукообразных с млекопитающими. При этом Викулов уточнил, что далеко не каждая особь выступает носителем патогенов, а сами инфекции не передаются клещам по наследству как основной механизм — заражение происходит преимущественно при питании кровью инфицированных диких животных.

Клещи остаются переносчиками целого спектра опасных инфекций, среди которых ключевую угрозу представляют вирус клещевого энцефалита и бактерии, вызывающие боррелиоз (болезнь Лайма). Кроме того, укус клеща сопряжен с рисками заражения анаплазмозом, эрлихиозом и различными видами риккетсиозов. В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию и соблюдать меры индивидуальной защиты при выездах в лесопарковые зоны.

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