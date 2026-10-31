Ветеринар предупредила о вреде постоянно звенящих ошейников для питомцев

Постоянный звон колокольчика на ошейнике способен вызывать у кошек и собак стресс и негативно влиять на их поведение. Об этом « Газете.Ru » рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко.

По словам специалиста, слух животных значительно чувствительнее человеческого: кошки воспринимают звуки частотой до 64–85 кГц, собаки — до 45–65 кГц, тогда как верхний предел слуха человека составляет около 20 кГц. Поэтому даже негромкий для владельца звон может раздражать питомца.

Постоянный шум способен повышать тревожность, провоцировать беспокойство, нарушения сна, попытки снять ошейник и частое почесывание шеи. Особенно чувствительными к такому раздражителю могут быть тревожные животные и питомцы, привыкшие к спокойной обстановке.

Ветеринар отметила, что колокольчик допустимо использовать временно, например для наблюдения за котенком или пожилым животным. В таких случаях она рекомендовала выбирать максимально тихие модели и не оставлять их на питомце постоянно.

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