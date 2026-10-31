Российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии

Российские школьники 8–11-х классов и студенты колледжей и техникумов, обучающиеся по ИТ-специальностям, могут бесплатно освоить цифровые дисциплины в рамках проекта «Код будущего». По итогам обучения участники получат сертификат, который дает до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в 155 вузов. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Ивачев.

Для нового учебного года доступны более 100 онлайн- и очных курсов от 12 образовательных организаций. Программы охватывают программирование, искусственный интеллект и робототехнику. Учащиеся смогут изучать Python, JavaScript, машинное обучение, нейросети, разработку приложений и создание роботов.

Курсы рассчитаны минимум на 144 академических часа и разделены на четыре уровня сложности. Обучение пройдет с октября 2026-го по май 2027 года.

Подать заявку можно через портал «Госуслуги». Набор рассчитан на 60 тыс. слушателей, однако для зачисления необходимо успешно пройти вступительное испытание.

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