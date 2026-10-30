Редкое явление: Москвичи сняли на видео красные и оранжевые дуги вокруг Солнца

Утром 30 октября 2026 года в небе над Москвой и Московской областью наблюдалось редкое оптическое природное явление — солнечное гало. Жители различных районов столичного региона зафиксировали ярко выраженные светящиеся дуги преобладающе красного и оранжевого спектров вокруг солнцеворота. Фотографии оптической феноменальности активно публикуют профильные метеорологические и городские сообщества. Об этом сообщает новостное интернет-издание Лента.ру .

Оптический эффект возникает при прохождении солнечных лучей через микроскопические кристаллы льда шестигранной формы, парящие в высоких слоях тропосферы на высоте от 5 до 10 километров в толще перистых или перисто-слоистых облаков. В процессе преломления и отражения света атмосфера срабатывает как гигантская естественная призма, формируя вторичное свечение и радужные круги вокруг небесного светила.

Метеорологи отмечают, что хотя солнечное гало традиционно ассоциируется с морозной зимней погодой и резким выхолаживанием воздуха, оно может появляться в любое время года. Осенью возникновение преломляющих ледяных облаков высокого яруса часто служит предвестником скорой смены погоды, наплыва теплого атмосферного фронта или выпадения осадков.