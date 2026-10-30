Африканский спарринг: В Эсватини предложили сыграть со сборной России

Сборная Эсватини по футболу заявила об открытости к организации контрольного поединка против национальной сборной России. С инициативой проведения международной встречи выступил президент Ассоциации Эсватини по Олимпийским играм и играм Содружества Адам Мтетва. По словам спортивного функционера, футбол выступает наиболее популярной дисциплиной в королевстве, а возможный поединок с российской сборной вызовет огромный резонанс и встретит поддержку среди местных болельщиков. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Национальная футбольная ассоциация Эсватини (до 2018 года — Свазиленд) входит в состав Африканской конфедерации футбола (CAF). На текущий момент сборная располагается на 164-й строчке мировойклассификации ФИФА и за всю историю не пробивалась в финальные стадии мировых первенств или Кубка африканских наций. Адам Мтетва подчеркнул, что руководство государства уделяет приоритетное внимание развитию физической культуры и заинтересовано в проведении статусных спаррингов против сильнейших мировых команд.

На фоне действующего отстранения от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА сборная России продолжает активную практику проведения товарищеских матчей с представителями различных футбольных конфедераций. Окончательные решения по организации встречи с представителями Африки принимаются РФС по согласованию с тренерским штабом.

В ближайший международный перерыв у сборной России запланированы две контрольные встречи: 12 ноября 2026 года в Ташкенте с национальной командой Узбекистана и 17 ноября 2026 года в Краснодаре против сборной Венесуэлы. Возможная игра со сборной Эсватини пока находится на этапе обсуждений.