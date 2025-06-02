Названы соперники «Ротора» в следующем сезоне

Воронежский «Факел» и «Оренбург» будут играть в следующем сезоне с «Ротором», сообщили novostivolgograda.

По информации издания, команды «Балтика», «Торпедо» и «Сочи» вышли в РПЛ, поэтому с ними игроки «Ротора» на футбольном поле не встретятся. Спортсмены из «Факела» и «Оренбурга» вылетели из сильнейшей лиги страны. Именно с ними ожидаются матчи.

По данным издания, в Первую лигу из Второй могут выйти ульяновская «Волга» и «Челябинск», астраханский «Волгарь» и «Ленинградец». Ожидается, что по итогам игры будут определены еще три соперника волгоградской команды. Известно также, что «Урал» из Екатеринбурга встретится с «Ротором» в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в девятый раз в истории выиграл Кубок России.