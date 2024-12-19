NBC: мать пропавшего в 2012 году журналиста Тайса обратилась к Путину

Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса Дебра Тайс в среду, 18 декабря, написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в поисках ее сына в Сирии, сообщил телеканал NBC News.

Американский журналист Остин Тайс пропал в Сирии в 2012 году. Дебра Тайс указала в своем письме, почему обращается с подобной просьбой именно сейчас. По ее мнению, у Кремля есть тесные контакты с сирийским правительством. Женщина отметила, что многолетние поиски сына — неустанные попытки родственников воссоединиться.

Женщина отметила, что при необходимости может приехать в Москву. Она заверила, что готова посетить любой уголок Земли, если будет шанс встретиться с сыном. В интервью NBC News Дебра заявила, что не сомневалась в правильности решения написать российскому лидеру. Она считает разумным просить о помощи влиятельных людей.

«У России всегда был порт в Латакии, поэтому я думаю, что они могут знать, что происходит на местах. Мы все еще пытаемся выяснить, где он», — отметила мать пропавшего журналиста Тайса.

Женщина поделилась одной из версий, где может находиться ее сын. Так, под Дамаском, по ее данным, находится секретная тюрьма со скрытым туннелем. Тюрьма Маунт-Касиун расположена под военным музеем. Женщина предполагает, что в числе заключенных находится ее сын. Смена власти может помочь в поисках, предполагает мать журналиста.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен добиться упразднения российских военных баз в Сирии.