NBC: Обама и его супруга поддержат выдвижение Харрис на пост президента США

Источник телекомпании NBC сообщает, что экс-президент США Барак Обама не объявил публично о своей поддержке Камалы Харрис, чтобы проявить уважение по отношению к действующему президенту Джо Байдену.

Источник сообщил, что сделать заявление раньше действующего президента — некорректное политическое поведение. Также несколько источников опровергли ранее распространившуюся информацию в местных СМИ, что Обама не поддерживает Харрис. Напротив, политик верит в ее победу. Стороны активно обсуждают возможность совместного заявления в ближайшие дни и не исключают дальнейшее сотрудничество.

Харрис и Обама регулярно общаются. Экс-президент считает старт предвыборной гонки Харрис успешной и перспективной.

«Он регулярно общается с ней [Харрис] и считает, что ее избирательная кампания началась хорошо», — указано в материале NBC.

Еще один источник NBC сообщил, что Харрис и Обама специально договорились не демонстрировать на публике свои отношения. Харрис отлично стартовала, поэтому поддержка Обамы будет обнародована в нужный момент. Так получится привлечь к ее персоне еще больше внимания. Два человека, знакомых с ситуацией, отметили поддержку Харрис со стороны Мишель Обамы.

Ранее мы сообщали, что дебаты Трампа и Харрис состоятся в эфире ABC 10 сентября.