Politico: дебаты Трампа и Харрис состоятся 10 сентября в эфире ABC

Politico сообщает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп готов дискутировать со своим оппонентом по предвыборной гонке Камалой Харрис. Дебаты состоятся 10 сентября.

Дональд Трамп отметил, что дебаты пройдут в эфире телеканала ABC. По мнению политика, канал благосклонно относится к Джо Байдену и Камале Харрис, необоснованно создавая для них положительный образ.

Бывший президент США ранее неоднократно отмечал, что заинтересован в трансляции дебатов на телеканале Fox News. По мнению политика, он более консервативный. Однако спикер отметил, что для него самое главное — это в конечном итоге провести переговоры с Харрис.

«Я думаю, что если вы кандидат от демократов или республиканцев, вы действительно обязаны вести дебаты», — сказал Трамп.

Согласно прошлым договоренностям, дебаты должны были проходить между Трампом и Байденом дважды до дня выборов. В первый раз — 27 июня. Американские СМИ писали, что Байден оконфузился в эфире CNN. Следующие дебаты были назначены на 10 сентября. После выхода Байдена из предвыборной гонки Трамп будет дискуссировать с другим кандидатом, которого выдвинула Демократическая партия США.

Ранее мы сообщали результаты собственного опроса Reuters, согласно которым Харрис опережает Трампа на 2% после отказа Байдена от президентской гонки.