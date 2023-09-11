Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о том, что Крымский мост скоро будет полностью разрушен, сообщает агентство «РИА Новости».

Наталья Гуменюк заявила украинским СМИ, что скоро Крымский мост не сможет функционировать. Депутат Госдумы Шеремет уверен, что подобные заявления – доказательства того, что в правительстве Украины должности занимают нацисты.

«Вместо того, чтобы созидать, им бы лишь что-то разрушить и уничтожить. Эти негодяи могут воевать только с гражданской инфраструктурой», – считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет

Депутат Шеремет уверен, что мост строился качественно и надежно, поэтому он будет существовать много лет и выполнять свое прямое предназначение. Вероятно, у Украины есть мечта разрушать чужую инфраструктуру из-за неимения собственной, считает Михаил Шеремет. Политик обратился к украинскому режиму, чтобы они лучше переживали, сколько времени осталось у них.

Михаил Шеремет вспомнил народную мудрость и призвал украинцев «не будить лихо», чтобы в стране остались хоть какие-то мосты и жителям Украины не пришлось переплывать с одного берега на другой на резиновых надувных лодках.

«Советую этим нацистам уже собирать чемоданы и бронировать самолеты для побега, а то потом не хватит места даже на шасси», - рекомендовал Михаил Шеремет

Киевский режим должен отправиться в Сибирь в ссылки в лагеря, как это практиковалось ранее.