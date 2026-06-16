Лямблиоз и лептоспироз: гастроэнтеролог предупредила об инфекциях после купания на диких пляжах

Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, в загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы.

Медик уточнила, что в теплую погоду микроорганизмы в воде размножаются особенно быстро. В стоячих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, — это кишечная инфекция под названием лямблиоз. Ее вызывают микроскопические паразиты, которые поселяются в тонком кишечнике и отравляют организм токсинами. Другая распространенная угроза — ротавирус. Симптомы могут дать о себе знать уже через несколько часов: резко поднимается температура, появляются схваткообразные боли в животе, вздутие, начинается частая рвота и водянистая диарея. Главное, чего стоит опасаться при ротавирусе, — это обезвоживание.

По ее мнению, купание с открытыми ранами или ссадинами в сомнительной воде особенно рискованно, так как бактерии легко проникают через любые нарушения кожного покрова. Она подчеркнула, что на начальной стадии лептоспироз напоминает грипп.

Врач подчеркнула, что отдельного внимания при купании на необорудованных пляжах и в стоячих водоемах заслуживает лептоспироз — бактериальная инфекция, которая протекает крайне тяжело. Бактерии проникают в организм не только через рот, но и через любые повреждения на коже: царапины, ссадины или свежие ранки. Поэтому купаться с открытыми травмами в сомнительной воде особенно рискованно. Сначала лептоспироз маскируется под обычный грипп: болит голова, поднимается температура, краснеют глаза, ломит мышцы. Затем появляется желтушность кожи — это сигнал, что пострадала печень. Без лечения инфекция способна ударить по почкам, легким и нервной системе, — заключила Кашух.

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