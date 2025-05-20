Не дошла до дома 300 метров: молния убила женщину в Пермском крае

Первый случай гибели от удара молнии в 2025 году зафиксировали в Пермском крае, сообщил телеграм-канал SHOT. Жертвой стала 52-летняя штукатур-маляр колхоза имени Дзержинского.

По информации канала, трагедия произошла в Юсьвинском районе региона. Женщина возвращалась домой с работы. В этот момент начался сильный дождь и гроза. Согласно данным телеграм-канала «Прямой Эфир», тело женщины обнаружили в 300 метрах от ее дома. Прохожий сразу связался с председателем колхоза. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

В МЧС напомнили о правилах поведения во время грозы на улице. Рекомендовано отойти на безопасное расстояние от любых металлических предметов. Не стоит разговаривать по телефону, потому что разряд иногда попадает в провода. Запрещено также близко подходить к электропроводке, антенне, молниеотводу и водостокам с крыш. При возможности желательно зайти в помещение, закрыть двери и окна.

В ведомстве отметили, что добираться до дома или пункта назначения важно предельно осторожно. По дороге стоит избегать столбов с напряжением, деревьев. В первую очередь опасность представляют сосны, дубы и тополи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на рисовом поле от удара молнии на глазах отца погиб фермер.