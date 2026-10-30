Не доставая телефон: в Луховицах на привокзальной площади установили экран с новостями, погодой и расписанием
REGIONS: в Луховицах на привокзальной площади установили интерактивный экран
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Александр Дрожжин]
Привокзальная площадь в Луховицах преобразилась — работы по благоустройству только закончились. Среди новшеств — большой интерактивный экран. Один из доступных на нем ресурсов — сайт подмосковных новостей REGIONS.
Экран полезен не только новостями. Жители и гости округа могут пролистать сведения о самом муниципалитете, узнать о местных достопримечательностях. Тут же выводятся актуальное расписание автобусов и прогноз погоды.
«Очень хорошая идея. Остановилась у экрана и на большом мониторе посмотрела, какие событие произошли в Луховицах, сразу узнала, чем живет округ, не надо лезть в телефон и открывать много страниц. Тут все на одном экране», — отметила жительница Луховиц Ирина Матвеева.
Экран появился благодаря проекту благоустройства. Его реализовали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», поддержку оказало Министерство благоустройства Московской области.
«Площадь кардинально изменилась. Помимо интерактивного экрана, который, безусловно, стал ее изюминкой и современным способом информирования жителей, здесь установили скамейки, качели, уличные фонари. Также выполнено озеленение территории с посадкой голубой ели, которую будем украшать к новогодним праздником. Теперь площадь выглядит достойно и соответствует статусу „лица города“», — отметил глава округа Марк Черемисов.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове построят 200‑метровый фонтанный комплекс.