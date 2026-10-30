28-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона подала в суд на управляющих наследством отца

RadarOnline: Пэрис Джексон подала в суд на управляющих наследством отца

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

28-летняя Пэрис Джексон подала в суд Лос-Анджелеса ходатайство, сообщает RadarOnline. Дочь поп-короля Майкла Джексона просит снизить выплаты соисполнителям завещания отца с 15% до 10% от доходов наследства, связанных с развлекательной деятельностью.

Требование касается 2023 и 2024 годов и последующих периодов — до представления полного денежного отчета за 2026 год.

Пэрис обвиняет Джона Бранку в нарушениях. По ее словам, он не предоставил нужные документы в срок, как того требовал суд 24 апреля 2026 года. Кроме того, почти $91 млн уже выплачен из наследства без разрешения суда. Сам Бранка добивается утверждения выплат на общую сумму около $109,2 млн.

Споры о денежной отчетности идут несколько лет. Еще в марте 2018 года Пэрис и ее братья Принс и Биги просили чаще предоставлять сведения о состоянии наследства. Теперь Пэрис дополнительно требует компенсировать расходы на юристов и судебные издержки. Она ссылается на закон Калифорнии, который допускает сокращение выплат при задержках в управлении наследством.

Ранее актер Виталий Гогунский заявил, что Майкл Джексон жив.

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