Почти 40 водоемов расчистили в Московской области в 2026 году по программе губернатора

В Подмосковье с начала 2026 года в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» расчистили 39 водоемов в 20 округах. Общая площадь объектов составила 302 га. Об этом сообщает Московская областная дума по итогам выездного заседания профильного комитета.

В регионе также реализуются федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Экология и окружающая среда Подмосковья». В рамках первого проекта завершился первый этап расчистки реки Копнинки. Второй этап завершится в мае следующего года. По госпрограмме в ноябре 2026 года завершится расчистка рек Скалбы, Учи и Гнилуши.

В Подмосковье уделяется особое внимание мероприятиям экологической направленности. По проекту «Вода России» в этом году провели 338 акций в 35 округах. В их рамках очистили более 200 км, собрали более 1,5 тыс. кубометров мусора. Общее число участников превысило 6 тыс. человек.

«Для достижения результатов нужен комплексный подход, который включает инфраструктурную подготовку, финансовое планирование, межведомственную координацию. Отдельные направления, включая расчистку водных объектов на землях лесного фонда, требуют дальнейшей проработки — необходимо решить вопрос о наделении органов местного самоуправления полномочиями по очистке таких объектов», — отметил председатель комитета Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Одинцовский округ проверил ход реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода.