«Доесть щи, чтоб не выкидывать»: в Кашире ищут бесплатного «доедателя» последней тарелки

REGIONS: в Кашире появилось объявление с предложением «доесть щи» бесплатно

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Жители Каширы обсуждают объявление, появившееся в местном паблике подработок. Его автор ищет того, кто согласится доесть щи — «чтоб не выкидывать», как сказано в тексте. За труд обещают ноль рублей: «Бесплатно», сообщил REGIONS.

Формулировка вызывает сразу два вопроса. Первый — что за блюдо предлагают: вчерашний суп, чей-то кулинарный эксперимент или просто повод для знакомства? Второй — зачем вообще это писать. В локальных сообществах подобные вбросы не редкость: кто-то проверяет реакцию аудитории, кто-то собирает комментарии и оживляет активность.

Не исключено и другое: за объявлением стоит человек, которому нужен не едок, а собеседник или сосед. Иными словами, попытка привлечь к себе внимание.

Объявления такого рода на агрегаторах давно стали отдельным жанром. Рядом с «доесть щи» легко встают «Сварю борщ и уйду» за ₽2 тыс. или «тестировщик сна» за ₽1 тыс. в час. Котоняни в котокафе и сборщики сладких наборов для студентов уже воспринимаются как классика — вместе со «стражником скорости» и «озвучивателем роботов».

Ранее сообщалось, что фабрика «Иней» в Павловском Посаде открыла вакансии учеников стеклодува.

Актуально

Читайте также

В Подмосковье с начала 2026 года официально трудоустроились более 21 тыс. подростков

В Подмосковье с начала 2026 года официально трудоустроились более 21 тыс. подростков

Более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Роботы дадут работу, а не отнимут: какие профессии появятся на производстве в ближайшие годы

Роботы дадут работу, а не отнимут: какие профессии появятся на производстве в ближайшие годы

Дефицит рабочих кадров: Минсоцразвития раскрыло список лучших вакансий в РФ

Мангальщик за 120 тысяч: Минсоцразвития назвало топ-вакансии Подмосковья

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Швейный бум: предприятия Подмосковья конкурируют за специалистов

Швейный бум: предприятия Подмосковья конкурируют за специалистов

Кувалда ценнее ноутбука: в Подмосковье до ₽172 тыс. взлетели зарплаты одной рабочей профессии

Кувалда ценнее ноутбука: в Подмосковье до ₽172 тыс. взлетели зарплаты одной рабочей профессии

Сварщики обошли других рабочих: кому в Подмосковье предлагают самые высокие зарплаты

В Московской области ветераны СВО смогут освоить профессию по изготовлению протезов

В Московской области ветераны СВО смогут освоить профессию по изготовлению протезов

Сварщик в Подмосковье: где учиться, сколько платят и почему специалистов не хватает

Сварщик в Подмосковье: где учиться, сколько платят и почему специалистов не хватает

Все работы хороши: в Пушкино школьники смогли ознакомиться с интересными вакансиями

Все работы хороши: в Пушкино школьники смогли ознакомиться с интересными вакансиями

Добавьте mosregtoday.ru в избранное