«Доесть щи, чтоб не выкидывать»: в Кашире ищут бесплатного «доедателя» последней тарелки

Жители Каширы обсуждают объявление, появившееся в местном паблике подработок. Его автор ищет того, кто согласится доесть щи — «чтоб не выкидывать», как сказано в тексте. За труд обещают ноль рублей: «Бесплатно», сообщил REGIONS.

Формулировка вызывает сразу два вопроса. Первый — что за блюдо предлагают: вчерашний суп, чей-то кулинарный эксперимент или просто повод для знакомства? Второй — зачем вообще это писать. В локальных сообществах подобные вбросы не редкость: кто-то проверяет реакцию аудитории, кто-то собирает комментарии и оживляет активность.

Не исключено и другое: за объявлением стоит человек, которому нужен не едок, а собеседник или сосед. Иными словами, попытка привлечь к себе внимание.

Объявления такого рода на агрегаторах давно стали отдельным жанром. Рядом с «доесть щи» легко встают «Сварю борщ и уйду» за ₽2 тыс. или «тестировщик сна» за ₽1 тыс. в час. Котоняни в котокафе и сборщики сладких наборов для студентов уже воспринимаются как классика — вместе со «стражником скорости» и «озвучивателем роботов».

Ранее сообщалось, что фабрика «Иней» в Павловском Посаде открыла вакансии учеников стеклодува.