В Московской области появилась осенняя Школа вожатых для будущих наставников

В Мытищах прошло открытие осенней Школы вожатых студенческих отрядов Подмосковья, к образовательному проекту присоединились студенты колледжей и вузов, которые планируют освоить профессию вожатого и работать в детских оздоровительных лагерях в 2027 году. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Педагогическое направление — одно из самых востребованных в студенческих отрядах Подмосковья. Летом более 3 тыс. наших бойцов работали вожатыми в детских лагерях Московской области, других регионов России и Республики Беларусь. В этом году к осенней Школе присоединились еще 210 студентов, которые пройдут профессиональную подготовку и получат документ государственного образца», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках программы участники смогут изучить основы педагогики и возрастной психологии, познакомиться с методами организации детского коллектива, проведения воспитательных мероприятий и разрешения конфликтных ситуаций. Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что они получат профессиональную базу, познакомятся с традициями движения и научатся работать в команде.

По итогам обучения и успешного прохождения итоговой аттестации участники получат документ государственного образца, подтверждающий профессиональную подготовку. Это позволит им претендовать на трудоустройство в детские оздоровительные лагеря в качестве вожатых. Обратиться за подробной информацией можно по почте mosoblrso@mail.ru.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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