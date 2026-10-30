Починить или заменить: на чем можно сэкономить при поломке бытовой техники

Если сломалась бытовая техника, первое желание — купить новую. Но не всегда это разумно. Иногда достаточно заменить одну деталь, и прибор прослужит еще несколько лет. С другой стороны, ремонт старой машины может обойтись почти в ту же сумму, что и покупка новой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов.

По словам эксперта, нужно учитывать возраст техники, стоимость запчастей и сложность поломки. Например, если у стиральной машины засорился слив или вышел из строя насос, либо нужна замена уплотнителя у холодильника, шланга или клапана подачи воды у посудомоечной машины, то это простые неисправности, которые можно починить.

«Сложнее с поломками основных узлов. Если у холодильника вышел из строя компрессор или у стиральной машины поврежден барабан, ремонт выйдет дороже новой техники», — объяснил Смирнов.

Специалист посоветовал начать с диагностики. Иногда проблема решается заменой недорогой детали, а иногда мастер обнаруживает износ сразу нескольких узлов. Пока нет точной оценки, сравнивать стоимость ремонта с покупкой новой техники рано. Стоит вызвать мастера и попросить оценить масштаб проблемы, нередко ремонт крупной бытовой техники может быть в разы дешевле нового приобретения.

Эксперт рассказал, что к разным видам техники нужен разный подход. Например, недорогую микроволновку при серьезной поломке проще заменить, потому что ремонт может стоить почти как новая. А духовой шкаф или варочную панель, особенно встроенную и дорогую, чаще выгоднее починить — если запчасти есть и проблема не в нескольких важных деталях сразу.

«С холодильником нужно смотреть не только на цену ремонта, но и на то, сколько он „ест“ электричества. Старые модели тратят больше энергии, чем новые. Если холодильнику уже много лет, он плохо морозит, а починить его дорого — выгоднее взять новый, со временем он окупится за счет экономии на электричестве», — порекомендовал специалист.

Смирнов посоветовал во время диагностики просить мастера расписать смету, где будет отдельно стоимость деталей и работы, а также узнать, есть ли гарантия на ремонт и сколько времени она действует. Если прибор еще на гарантии, нужно обратиться к продавцу или в авторизованный сервис.

«Главное — не пытаться чинить самим приборы, связанные с газом, высоким напряжением или сложной электроникой. Тут ошибка может обойтись дороже вызова специалиста», — отметил Смирнов.

Если корпус поврежден, есть запах гари, искрение или техника бьет током, использовать ее до проверки нельзя, заключил эксперт.