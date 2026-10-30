Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

Артистка появилась на красной дорожке в латексном корсете с открытой спиной. Нижнюю часть образа составила длинная юбка с высокими разрезами на бедрах. Дополнили наряд мягкие локоны и вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Фотографии и видео с мероприятия быстро разошлись по социальным сетям.

Одновременно с обсуждением образа Седоковой в Сети всплыла история, связанная с шоуменом Михаилом Терехиным. Накануне он заявил, что пиар-роман с Анной стал последней каплей в его отношениях с нутрициологом Лилией Воронковой.

Ранее сообщалось, что певица Margo кардинально сменила имидж.