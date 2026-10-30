Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

Super: 43-летняя Анна Седокова выбрала латексный корсет для красной дорожки

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова стала одной из самых заметных гостей «Жара Медиапремии — 2026», пишет Super.

Артистка появилась на красной дорожке в латексном корсете с открытой спиной. Нижнюю часть образа составила длинная юбка с высокими разрезами на бедрах. Дополнили наряд мягкие локоны и вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Фотографии и видео с мероприятия быстро разошлись по социальным сетям.

Одновременно с обсуждением образа Седоковой в Сети всплыла история, связанная с шоуменом Михаилом Терехиным. Накануне он заявил, что пиар-роман с Анной стал последней каплей в его отношениях с нутрициологом Лилией Воронковой.

Ранее сообщалось, что певица Margo кардинально сменила имидж.

Актуально

Читайте также

Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч

Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Ратаковски подтвердила отношения с 45-летним режиссером Гаврасом

Ратаковски подтвердила отношения с 45-летним режиссером Гаврасом

Стало известно о призывах Канье Уэста к Ким Кардашьян не хвастаться дорогими украшениями

Стало известно о призывах Канье Уэста к Ким Кардашьян не хвастаться дорогими украшениями

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

SHAMAN получил ведро вареных раков в Ростове в подарок

SHAMAN получил ведро вареных раков в Ростове в подарок

Невестка Валерии показала откровенные фото на фоне заката

Невестка Валерии показала откровенные фото на фоне заката

Анна Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом в платье

Анна Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом в платье

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

Дробыш признался, что не писал песни для Пугачевой

Дробыш признался, что не писал песни для Пугачевой

Даша Жукова вышла в свет с 13-летней дочерью от Абрамовича

Даша Жукова вышла в свет с 13-летней дочерью от Абрамовича

Дэвид Бекхэм показал голый торс

Дэвид Бекхэм показал голый торс

Добавьте mosregtoday.ru в избранное