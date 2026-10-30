Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии
Super: 43-летняя Анна Седокова выбрала латексный корсет для красной дорожки
Фото: [соцсети]
43-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова стала одной из самых заметных гостей «Жара Медиапремии — 2026», пишет Super.
Артистка появилась на красной дорожке в латексном корсете с открытой спиной. Нижнюю часть образа составила длинная юбка с высокими разрезами на бедрах. Дополнили наряд мягкие локоны и вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Фотографии и видео с мероприятия быстро разошлись по социальным сетям.
Одновременно с обсуждением образа Седоковой в Сети всплыла история, связанная с шоуменом Михаилом Терехиным. Накануне он заявил, что пиар-роман с Анной стал последней каплей в его отношениях с нутрициологом Лилией Воронковой.
Ранее сообщалось, что певица Margo кардинально сменила имидж.