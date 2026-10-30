«Мушки» перед глазами и боль в пояснице: в Домодедовской больнице у женщины выявили «мышиную» лихорадку

В Домодедовскую больницу скорая привезла 42-летнюю женщину. Пациентка жаловалась на высокую температуру, сильную головную боль, головокружение и «мушки» перед глазами. Добавлялись боли в пояснице и задержка мочеиспускания, сообщил REGIONS.

Лабораторные исследования показали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — в народе ее называют «мышиной». Женщину поместили в инфекционное отделение. Лечение начали вовремя: сейчас она получает противовирусные препараты и инфузионную терапию. Такая схема помогает снять интоксикацию, восстановить баланс жидкости и солей и справиться с почечной недостаточностью.

Заведующая инфекционным отделением больницы, заслуженный врач РФ Ирина Шилкина отметила, что в регионе такие случаи встречаются редко.

«Заболевание встречается не часто в нашей географической зоне, это первый пациент в отделении в этом году с диагнозом геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Геморрагическую лихорадку еще называют „мышиной“, так как вирус передается человеку от диких грызунов, чаще от мышей», — отметила Ирина Шилкина.

Виновники болезни — хантавирусы, которые переносят дикие грызуны. Возбудитель попадает в окружающую среду вместе с их мочой, слюной и фекалиями. Сами животные при этом не болеют.

После выписки пациентке предстоит оставаться под наблюдением врачей до года. От человека к человеку эта инфекция не передается, уточнили REGIONS в пресс-службе больницы.

Ранее сообщалось, что врачи в Истре помогли женщине, которая чуть не ослепла из-за тромбоза.