Настил, терраса и запрет на выезд: как житель Саратова лишился построек у пруда в Кашире

REGIONS: россиянин заплатил ₽595 тыс. за незаконные постройки в Кашире

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Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]

Мужчина из Саратовской области обустроил участок на берегу пруда в Кашире: появились настил, смотровая площадка, терраса-навес и другие строения. Однако администрация Каширы обратилась в суд, поскольку береговая полоса — территория общего пользования и в частной собственности находиться не может, сообщил REGIONS.

В рамках разбирательства провели комплексную строительно-техническую и землеустроительную экспертизу, сообщили в Главном управлении ФССП по Саратовской области. Удовольствие обошлось в ₽776 тыс. Суд поддержал каширскую администрацию: владение участком признали незаконным, а собственника обязали снести постройки и покрыть расходы на экспертизу.

Платить мужчина не спешил. Тогда приставы Лысогорского отделения арестовали его счета и списали часть долга, запретили регистрационные действия с автомобилем и ограничили выезд из России. Оставшиеся ₽595 тыс. россиянин внес сам — ему срочно понадобилось уехать за границу.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове строительство самого большого каскада Подмосковья продолжит новый подрядчик.

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