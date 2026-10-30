В Люберцах мужчину приговорили к девяти годам колонии за убийство прохожего

Люберецкий городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, осужденный в июле 2026 года находился в состоянии алкогольного опьянения, когда встретил ранее не знакомого мужчину. На фоне внезапно возникшего конфликта он нанес руками и ногами не менее 53 ударов в область головы и туловища, от которых потерпевшей скончался на месте преступления.

Суд приговорил виновного к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.