«Дорога в ад»: протоиерей из Подмосковья рассказал о недопустимости Хеллоуина для православных

В ночь с 31 октября на 1 ноября некоторые страны отмечают Хеллоуин. Накануне протоиерей Иоанн Ильницкий объяснил, почему православным христианам участвовать в этом празднике нельзя, сообщил REGIONS.

По словам священника, за пестрыми тыквами, костюмами и свечами скрывается языческое поклонение темным силам. Для верующего такое веселье оборачивается осознанным шагом против собственной веры — «дорогой в ад».

«Хеллоуин — это по сути языческий праздник, наряженный в привлекательную обертку. За тыквами и костюмами стоит почитание темных сил, глумление над смертью и бесовщиной. Для верующего участие в таком торжестве — сознательное открытие сердца тому, что Церковь называет злом. Это и есть дорога в ад: не как внешнее наказание, а как выбор самой души», — отмечает священник.

За последние десятилетия Хеллоуин в России стал популярным светским развлечением: костюмированные вечеринки устраивают кафе и торговые центры, а в конце октября заметно растут продажи тыкв и декора. Именно массовость, по мнению священнослужителей, и порождает иллюзию, будто праздник безобиден.

Протоиерей Иоанн Ильницкий подчеркивает: для верующего участие в Хеллоуине — не нейтральная забава, а духовный выбор. Особое беспокойство у протоиерея вызывает то, как праздник влияет на детей.

«Детей приучают к образам зла, учат воспринимать его как игру, как нечто забавное. Но зло не бывает игрой. Церковь говорит об этом две тысячи лет. Когда ребенок с младых лет примеряет на себя маску демона или ведьмы, у него стирается граница между добром и злом — а именно эта граница и есть основа христианской жизни», — поясняет Иоанн Ильницкий.

По информации издания, часть священнослужителей считает, что школьные костюмированные вечеринки без оккультной составляющей допустимо воспринимать как светское развлечение и элемент поп-культуры, лишенный религиозного смысла. Но Иоанн Ильницкий придерживается иной позиции: даже в игровой форме символика Хэллоуина воздействует на душу, приучая воспринимать зло как норму.

Ранее сообщалось, что священник Левков из Подмосковья назвал тыкву безопасным декором.