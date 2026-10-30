Стало известно о планах Меган Маркл навсегда уехать из Великобритании

Отмечается, что возвращение в страну оказалось для нее гораздо сложнее, чем она предполагала. По словам источников, знакомых с ситуацией, герцогиня столкнулась с прохладным приемом и до сих пор не может привыкнуть к новому укладу.

Основная причина ее переживаний — тоска по дому. Меган сильно скучает по Калифорнии, где остались ее друзья, мать Дория Рэгланд и дом в Монтесито. Этот дом для нее символизирует стабильность, независимость и комфорт. В Британии же герцогине непривычен даже ритм провинциальной жизни, который заметно отличается от того, к чему она привыкла.

Источник сообщает, что Меган надеялась начать в Британии новую главу своей жизни. Однако реальность ее разочаровала. Британский период напоминает ей о прошлом, которое она хотела бы оставить позади.

Особенно герцогиню расстраивает то, что окружающие судят ее, не давая шанса стать частью местного сообщества. По мнению близких, Меган чувствует себя чужой в стране, которая должна была стать ее домом.

Сейчас герцогиня вместе с принцем Гарри обдумывает дальнейшие шаги. Пока окончательного решения нет, но, по данным источников, вариант с возвращением в Калифорнию рассматривается всерьез.

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