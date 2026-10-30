Самый большой каскад Подмосковья: в Дмитрове построят 200‑метровый фонтанный комплекс
REGIONS: в Дмитрове строительство фонтанного комплекса продолжит новый подрядчик
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгений Рой]
Работы на фонтанном комплексе в Дмитрове продолжит новая подрядная организация. Объект длиной больше 200 метров снова начнут строить в ноябре — после того, как обследуют конструкции, оставшиеся от прежнего исполнителя, сообщил REGIONS.
Компания «НОРЭНС ГРУПП» уже провела проверку: специалисты изучили ранее проложенные трубопроводы, сделали предварительную опрессовку, а также приняли чаши, коллекторы и технические помещения.
Юрий Головков, заместитель главы Дмитровского округа, сообщил, что сотрудники нового подрядчика приступят к строительству уже на следующей неделе.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгений Рой]
Комплекс будет включать девять чаш, выстроенных каскадом, с отдельной подсветкой. Самый нижний фонтан сделают «сухим» — по аналогии с тем, что работает на Советской площади в Дмитрове. По нему можно будет ходить, а подсветка предусмотрена и там. Дорожки по обеим сторонам комплекса получат новое покрытие.
Проект не ограничивается одним фонтаном: на территории создадут полноценную зону отдыха. Здесь появятся:
- многофункциональная детская площадка;
- амфитеатр;
- павильон с кафе;
- игровые и спортивные зоны;
- площадки для настольного тенниса;
- места для выгула собак;
- пространства для культурных мероприятий.
Открыть обновленное общественное пространство планируют во второй половине 2027 года. Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и находятся под контролем министерства благоустройства Московской области.
Ранее сообщалось, что мост через Нару между Рузским и Одинцовским округами готов на 90%.