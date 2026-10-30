Самый большой каскад Подмосковья: в Дмитрове построят 200‑метровый фонтанный комплекс

Работы на фонтанном комплексе в Дмитрове продолжит новая подрядная организация. Объект длиной больше 200 метров снова начнут строить в ноябре — после того, как обследуют конструкции, оставшиеся от прежнего исполнителя, сообщил REGIONS.

Компания «НОРЭНС ГРУПП» уже провела проверку: специалисты изучили ранее проложенные трубопроводы, сделали предварительную опрессовку, а также приняли чаши, коллекторы и технические помещения.

Юрий Головков, заместитель главы Дмитровского округа, сообщил, что сотрудники нового подрядчика приступят к строительству уже на следующей неделе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгений Рой ]

Комплекс будет включать девять чаш, выстроенных каскадом, с отдельной подсветкой. Самый нижний фонтан сделают «сухим» — по аналогии с тем, что работает на Советской площади в Дмитрове. По нему можно будет ходить, а подсветка предусмотрена и там. Дорожки по обеим сторонам комплекса получат новое покрытие.

Проект не ограничивается одним фонтаном: на территории создадут полноценную зону отдыха. Здесь появятся:

многофункциональная детская площадка;

амфитеатр;

павильон с кафе;

игровые и спортивные зоны;

площадки для настольного тенниса;

места для выгула собак;

пространства для культурных мероприятий.

Открыть обновленное общественное пространство планируют во второй половине 2027 года. Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и находятся под контролем министерства благоустройства Московской области.

Ранее сообщалось, что мост через Нару между Рузским и Одинцовским округами готов на 90%.