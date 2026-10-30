Исследователи из США обнаружили закономерность: оттенок радужки может быть связан с тем, насколько тяжело женщина переносит роды. Согласно данным научной работы, женщины со светлыми глазами (голубыми, серыми, зелеными) в среднем легче справляются с родовыми схватками и быстрее восстанавливаются после родов, чем женщины с темной радужкой, сообщил REGIONS.

Как проводили исследование

Ключевое наблюдение выполнили специалисты Университета Луисвилла под руководством профессора Эдвина Лиу. В проекте приняли участие 58 беременных женщин: за ними вели наблюдение на разных этапах беременности и в процессе родов. Ученые фиксировали три ключевых показателя: субъективную интенсивность боли, частоту обращений за медикаментозным обезболиванием и скорость послеродового восстановления.

Результаты показали четкую тенденцию. Женщины со светлыми глазами реже запрашивали эпидуральную анестезию, демонстрировали меньший уровень тревожности в родах и быстрее возвращались к нормальной физической активности. У женщин с темными глазами чаще фиксировалась высокая интенсивность болевых ощущений, более выраженное эмоциональное напряжение и более длительный период восстановления. Важно, что эти различия подтверждались не только рассказами участниц, но и объективными физиологическими маркерами состояния нервной системы.

Почему это может работать: роль меланина и гормонов

Ученые предполагают, что объяснение кроется в меланине — пигменте, который определяет цвет глаз, волос и кожи. Генетические механизмы, регулирующие выработку меланина, пересекаются с работой эндокринной системы, в том числе с синтезом эндорфинов — естественных веществ организма, снижающих болевые ощущения.

У женщин со светлой радужкой в стрессовых ситуациях (в том числе во время родов) уровень эндорфинов в среднем оказывается выше. Это создает своего рода «естественный анальгезирующий эффект». У женщин с темными глазами такой защитный механизм выражен слабее, из‑за чего болевые стимулы воспринимаются острее.

Дополнительную поддержку этой гипотезе дали исследования из Питтсбурга, где ученые изучали связь цвета глаз с риском послеродовой депрессии. Там также выявили, что женщины со светлыми глазами реже сталкивались с депрессивными состояниями после родов и быстрее стабилизировали эмоциональный фон. Авторы связывают это с генетическими факторами, влияющими одновременно на выработку меланина и уровень серотонина — нейромедиатора, который участвует в регуляции настроения.

Важное уточнение от эксперта

Врач‑генетик и специалист по перинатальной медицине Анна Ковалева подчеркивает: цвет глаз — лишь один из множества факторов, влияющих на течение родов и послеродовой период. Его нельзя рассматривать как определяющий или повод для тревоги.

«Результаты американских исследований действительно интересны и статистически достоверны, но важно понимать их правильно. Мы говорим о популяционных закономерностях, а не о приговоре для каждой конкретной кареглазой женщины. На течение родов влияют десятки факторов: подготовка к родам, физическая форма, психологический настрой, работа с акушером, использование современных методов обезболивания. Цвет глаз — это всего лишь один маленький элемент большой генетической картины. Бояться его точно не стоит», — отмечает специалист.

Ранее сообщалось, что в учреждениях Подмосковья с начала года родили более 9 тыс. женщин из других регионов.